Klima motorlarında çıkan yangın korkuttu Adıyaman’da, bir iş yerine ait klima motorlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman’da, bir iş yerine ait klima motorlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine ait iki adet klima motorundan bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonrasıolay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın iş yerine ve ikametlere sıçramadan söndürüldü.

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