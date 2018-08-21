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Klima kullanımına dikkat! Serinleyeyim derken hasta olmayın

Yaz aylarında sıkça kullanılan klimalar, çeşitli hastalıklara neden oluyor. Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, bu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

21 Ağustos 2018 Salı 22:12
Klima kullanımına dikkat! Serinleyeyim derken hasta olmayın

Göğüs Hastalıkları Uzman Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, kişilerin özellikle yaz aylarında serinlemek için kullandığı, hatta sıcaklıkların artışı ile birlikte sürücülerin araçlarında vazgeçilmezi haline gelen klimaların, kişilerde iki riski oluşturabildiğini söyledi. Bunlardan birinin halk arasında ‘üşütme-cereyanda kalma’ olarak adlandırdığı vazomotor rinit olduğunu aktaran Prof. Dr. Metintaş, bu durumun üşütme sonrası zatürre ya da sinüzit riskini oluşturduğunu ifade etti.

İYİ TEMİZLENMEDİYSE...

Öte yandan, nadir görülen mikroorganizmaların iyi temizlenmemiş klimalarda yaşadığını ve çevreye yayıldığını vurgulayan Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, “Klamidya, lejyonella, mikoplaza gibi mikroorganizmalar, atipik zatürre adını verdiğimiz bir zatürreye neden olabilir. Bu hastalık akciğer şikâyetleri ile değil, sistem şikayetleri ile başlar. Kişilerde bu durum ishal, bulantı, karın ağrısı, eklem ağrısı gibi hastalıklara sebep olurken, hastalığın 5-6 gün sonraki seyrinde öksürük, solunum sıkıntısı gibi rahatsızlıklarla seyredebilir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, bahse konu hastalıklara yakalanmamak için klimaların bakımının düzenli olarak yaptırılması konusunda vatandaşları uyardı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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