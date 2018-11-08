Bu tuzağa dikkat! Google'a ilan verip...

Dolandırıcıların her gün yenilenen numaralarına şimdi de servis ve tedarik ağları eklendi. Google gibi arama motorlarına ilan vererek kendilerini üst sıralarda gösteren sahte yetkili servisler, yüzlerce kişiyi dolandırdığı gibi kişisel veri güvenliğini de tehlikeye atıyor. Sahte yetkili servis numarasının en çok kullanıldığı sektörlerin başında ise arıtma cihazları, televizyon, çamaşır makinesi, kombi, buzdolabı ve uydu sistemleri geliyor.

İthal parça numarası

Dolandırıcılık yöntemi şu şekilde çalışıyor: Bulunduğunuz semtteki yetkili servis numarasını bulmak için Google'da arama yaptığınızda sayfanın en üstünde X markasının yetkili servisiymiş gibi görünen dolandırıcılara ait internet adresleri yer alıyor. Aynı zamanda 850 ve 444 ile başlayan numaralar da bu tezgâhı destekliyor. Telefonda görüştüğünüz kişi sizin kişisel bilgilerinizi de alarak ön ödeme talep ediyor. Eğer bu ödemeye sizi ikna edemez ise adresinize sahte bir usta gönderiyor. Çoğu zaman ehliyetsiz de olan bu ustalar ilk etapta ürünü tamir etmiş gibi yapıp sizden para alma yoluna gidiyor. Başarılı olamazsa, 'ithal parça gerekiyor şu kadar ödeme yaptıktan sonra parçanızı gelip takacağız' diyor. Parayı tahsil eden dolandırıcıya bir daha ulaşılamıyor. Vatandaş dolandırıldığını gerçek yetkili servise ulaşınca anlıyor. Gerçek servis geldiğinde ise ürünün başkaları tarafından açıldığı gerekçesiyle garanti belgesini iptal etme durumu doğuyor.

Sudaki tehlike büyük

Arıtma cihazlarında yapılan dolandırıcılık ise halk sağlığını tehdit eder nitelikte. Zira yılda bir değiştirilmesi gereken filtreler için çağırdığınız sahte yetkili servisler, aynı ya da başkalarına ait ikinci el filtreleri takıp paranızı alıyor.

Google'a sorma kendi sitesine git

Problemin kaynağında ise ünlü arama motoru Google'ın daha fazla para kazanma hırsı yatıyor. Zira Google aramalarında üst sırada çıkmak için tek yapmanız gereken bu kuruma reklam parası yatırmak. Bu konuyla ilgili bir denetimi bulunmayan Google'ı seçen dolandırıcılar bu sayede kendilerini kurumsal bir kimlik gibi gösterebiliyor. Marka yetkilileri ise, yetkili servis aramalarını Google üzerinden değil o markanın resmi web adresi üzerinden yapılmasını tavsiye ediyor.

(Sabah)