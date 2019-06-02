Ülke şokta! Klima bozulunca 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü Pakistan’ın Pencap Eyaleti Sahiva bölge hastanesinde klimanın bozulması sonucu, 8 çocuğun aşırı sıcaktan hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan’ın Pencap Eyaleti'nde görev yapan Sahival Komiser Yardımcısı Mian Zaman, hastanenin klimasının bozulması sebebiyle çocuk koğuşundaki 8 çocuğun yüksek hava sıcaklığından hayatını kaybettiğini söyledi. Mian Zaman, daha sonra başka bir birimden alınan klimanın çocuk koğuşuna monte edildiğini kaydetti. Pencap Sağlık Bakanlığı olayı araştırmak üzere oluşturdukları ekibinin olayı soruşturacaklarını söyledi. Pencap Başbakanı Osman Buzdar da olayı soruşturmak için emir verdiğini aktardı.

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