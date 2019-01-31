İzmir'de sosyal medya teröristleri gözaltına alındı İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah kent genelinde düzenlediği operasyon 14 zanlı enselendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok miktarda dijital malzeme ve örgütsel döküman, 1'i ruhsatsız biri kurusu sıkı 2 tabanca ve bu abancalara ait 40 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



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