Klasik araçlar Büyükçekmece’de

Filmlere konu olmuş, zamanında herkesin hayranlıkla baktığı, sahiplerinin üzerine titrediği klasik araçlar ile nostalji dolu bir yolculuğa çıkmak isteyenler “2. Klasik Araç Festivali’nde” buluştu.

Büyükçekmece TÜYAP ve Kongre Fuar Merkezi’nde düzenlenen festivalin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türk sinemasının emektar oyuncularından Nuri Alço ile birlikte gerçekleştirdi.

“Herkesi geçmişini hatırlamaya davet ediyorum”

Kendisi de bir klasik araba tutkunu olan ve fuarda 2 klasik arabası sergilenen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, klasik otomobilciler federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu; “Herkes üç gün boyunca burada geçmişini hatırlayacak. Nuri Alço’nun arabalarını görecekler, Sadri Alışık’ın, Hulusi Kentmen’in Türk sinemasında birçok filmlerde kullanılan araçları görecekler. Herkes bir geçmişe gidecek. Bazıları ben gelinliğim ile bu arabaya binmiştim, balayına bununla gitmiştik diyecek. Geçmişi hatırlamak bazen çok güzeldir, bazen de değildir. Ama bu otomobil fuarı veya klasik araçlar fuarı 1926’dan bu yana içinde bütün araçları barındırıyor. Herkes burada geçmişinden çok güzel anılar bulabiliyor. Herkesi Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi’ne ikinci klasik araçlar fuarında kendi geçmişini hatırlamaya davet ediyorum” dedi.

Nuri Alço’dan teşekkür

Sanatçı Nuri Alço, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür ederek şunları söyledi: “Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir fuarı kazandırdığı için Türk halkına. Gerçekten çok önemli, böyle klasik arabaları yoksa görmeyecektik. 102 yıllık sinema hayatı boyunca sanatçıların kullandıkları arabaları burada görmek mümkün. Katılımlarda artıyor. Onun için başkanıma çok teşekkür ediyorum ”dedi.

600’den fazla klasik araç sergileniyor

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından düzenlenen“2. Klasik Araç Festivali’nin’’ açılışında konuşan AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, bu yıl 20 bin ziyaretçi hedeflediklerini, ziyaretçilerin Avrupa ve Amerika’da yapılan klasik otomobil festivallerinin bir benzerini, belki de birebir minyatürünü yani klasik araçlarla ilgili her şeyi 30 Haziran akşamına kadar fuarda bulabileceklerini söyledi.600’den fazla klasik otomobil, ticari araç ve motosikletin sergilendiği fuar 30 Haziran akşamına kadar açık kalacak. Fuarda Hollywood ve Yeşilçam ünlülerinin kullandıkları klasik araçların yanı sıra zamanının en hızlı, en pahalı, en eski, en yeni ve en çok tercih edilen klasiklerini de otomobil severler ile buluşturacak.