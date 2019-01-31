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"KKTC'yi hazmedemeyenler dikkate alınmamalı"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği:- "(Kıbrıs Barış Harekatı) Bu kutsal mücadeleyi benimsemeyenler ve içinde yer almayanlar, KKTC'yi hazmedemeyenler kesinlikle dikkate alınmamalıdır"- "Kıbrıs gazileri olarak Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Kıbrıs Barış Harekatı hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasını kınıyoruz"

31 Ocak 2019 Perşembe 23:36
"KKTC'yi hazmedemeyenler dikkate alınmamalı"

ANKARA (AA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın Türkiye'ye yönelik nefret söylemlerine ilişkin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) hazmedemeyenlerin dikkate alınmaması çağrısı yaparak, bu sendikayı kınadı.

Dernek Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, 1958'den 1974'e kadar geçen sürede katliamlarla yok edilmeye ve Kıbrıs dışına sürülmeye çalışılan Kıbrıs Türkünün imdadına yetişen Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik nefret söylemlerine devam etmektedir. Hatta bu konuda Rumları da aşmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu kişilerin Kıbrıs Türkünün kendi devletinde hür ve bağımsız yaşamasına tahammül edemediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak Ada'ya asker göndermesine ve KKTC'nin ilanına karşı olan bu sendikanın, Rumların çocuk, kadın, yaşlı demeden Kıbrıs Türkünü yakıp çukurlara gömmesine ses çıkarmayıp, Kıbrıs'ın kuzeyinde etnik temizlik yapıldığı şeklinde görüş bildirmesi tam anlamıyla aymazlıktır. 20 Temmuz 1974'te kan dökülerek Kıbrıs Türkünün can güvenliği sağlanmıştır. Bu kutsal mücadeleyi benimsemeyenler ve içinde yer almayanlar, KKTC'yi hazmedemeyenler kesinlikle dikkate alınmamalıdır."

Mehmetçiğin 1974'te olduğu gibi her zaman KKTC ve Kıbrıs Türkünün yanında canı ve kanıyla yer almaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs gazileri olarak Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Kıbrıs Barış Harekatı hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:36
  1. emekli Albay Şükrü Tandoğan
  2. kınama
  3. Türkiye Muharip Gaziler Derneği

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