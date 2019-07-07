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KKTC’ye vatani görev için gelen genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini yapan Yunus Alkan, Girne-Değirmenlik yolu üzerinde dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:58
KKTC’ye vatani görev için gelen genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini yapan Yunus Alkan, Girne-Değirmenlik yolu üzerinde dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Girne-Değirmenlik yolunda dün TLY 989 plakalı aracın sürücüsü Ayhan Kılıçyolu yaya olarak geçmeye çalışan Yunus Alkan’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Alkan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, oradan da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Yunus Alkan’ın vatani görevini yapmak için KKTC’de olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası gözaltına alınan Ayhan Kılıç Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme soruşturma amaçlı zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.


Yunus Alkan’ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından memleketi Hakkari’ye gönderilecek.


Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:58
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