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KKTC’ye ne düştü? KKTC’de patlama ve yangın neden oldu? KKTC’ye füze mi atıldı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent köyü bölgesinde bu sabaha karşı büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine giden yetkililer ve ekipler sabah saatlerine kadar bu cismin ne olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı. KKTC’de patlama ve yangın neden oldu? KKTC’ye ne düştü? KKTC’ye füze mi düştü? Soruları merak konusu olmuştu. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent'te yaşanan patlamanın bir Suriye füzesi nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
KKTC’ye ne düştü? KKTC’de patlama ve yangın neden oldu? KKTC’ye füze mi atıldı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent köyü bölgesinde bu sabaha karşı büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine giden yetkililer ve ekipler sabah saatlerine kadar bu cismin ne olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı. KKTC’de patlama ve yangın neden oldu? KKTC’ye ne düştü? KKTC’ye füze mi düştü? Soruları merak konusu olmuştu. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent'te yaşanan patlamanın bir Suriye füzesi nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun askeri yetkililerle özel gündemle toplanmasından önce sosyal medyadan açıklama yapan Özersay, şu bilgileri verdi: "Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve hali hazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız."

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
  1. KKTC’ye ne düştü?
  2. KKTC’de patlama ve yangın neden oldu?
  3. KKTC’ye füze mi atıldı?

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