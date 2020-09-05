KKTC'ye gidecekler dikkat!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Başbakan Tatar, 7 Eylül itibarı ile B kategorisinde bulunan ülkelerden gelecek olan yolcuların 7 gün süre ile karantinada kalacağını duyurdu.

Tatar, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin başkanlığındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile akşam saatlerinde görüşme yaptı.

Gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklamalar yapan Başbakan Tatar, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan tedbirleri açıkladı.

İlk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından beri hükümetin mühim önlemler aldığını anımsatan Tatar, bu konuda yeni kararlar almayı sürdürdüklerini ifade etti.

Başbakan, 7 Eylül itibarı ile KKTC'ye Türkiye ve İngiltere dahil, B grubu ülkelerden gelecek olan herkesin 7 gün süre ile karantinada kalması yönünde karar alındığını bildirdi.

Tatar, gelecek kişilerin karantina merkezlerinde kalacağını, bu merkezlerin KKTC Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacağını, Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçleri tarafından ise denetleneceğini duyurdu.

Ancak bu şartla muaf tutulacaklar

20 Eylül'de bu uygulamanın sona ereceğini, daha sonra yeniden ele alınacağını belirten Başbakan, B kategorisi ülkelerden gelen ve ülkede 3 gün kalacak olan yolcuların, uçuş öncesi ve KKTC'de yaptırdıkları çift PCR testlerinin negatif olması durumunda ise karantina uygulamasından muaf tutulacaklarını bildirdi.

Tatar, Ada'ya gelecek öğrencilerin de üniversitelerle iş birliğinde 7 gün karantinada kalacağını söyledi.

Başbakan Tatar, kararların halk sağlığı için alındığını ifade ederek sürecin gidişatına göre kararların yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Öğrenciler, 6 Eylül 2020 tarihinden önce yurt dışına gidenler ve sağlık sebebiyle Türkiye'ye giden hasta ve görevli olarak gönderilen personel ise karantina ücreti ödemeyecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca 26 Ağustos tarihinde yapılan yazılı açıklamada; Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, Avusturya, İzlanda, San Marino, Japonya, Polonya, Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Monako, Uruguay, Vatikan, Ruanda, Çin, Bosna Hersek, Singapur, Ürdün, Almanya, Kuveyt, Birleşik Krallık, Türkiye ve İsveç'in B kategorisinde yer alan ülkeler olduğu belirtilmişti.

26 vakaya daha rastlandı

KKTC Sağlık Bakanı Pilli, açıklamasında son 24 saatte bin 395 test yapıldığını ve 26 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Toplam vaka sayısının 397'ye yükseldiğini ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, tedavisi süren vaka sayısının ise 115 olduğunu vurguladı.