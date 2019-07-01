0553 313 94 23

KKTC'ye düşen cismin S-200 füze parçası olduğu açıklandı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar:- "S-200 füzesinin bir parçası Taşkent Güngör arasındaki bölgeye düştü ve tahribat yarattı"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
KKTC'ye düşen cismin S-200 füze parçası olduğu açıklandı

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan'la basına açıklama yaptı.

Tatar, düşen cismin İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik sırasında Şam yönetiminin kontrolündeki füze savunma sisteminden ateşlenerek yanlışlıkla Ada'ya düştüğünün sanıldığını belirterek "S-200 füzesinin bir parçası Taşkent Güngör arasındaki bölgeye düştü ve tahribat yarattı." dedi.

Olayın detaylarının Genelkurmay Başkanlığına iletildiğini ve konunun incelendiğini vurgulayan Tatar, "Ankara’da yapılan incelemeler ve KTBK ile GKK komutanlarının bize verdiği bilgilere göre, bu olay, kesin olmamakla birlikte, İsrail ve Suriye arasında artan gerginlik ve çatışma üzerine Suriye’nin füze sisteminin ateşlenmesiyle aksilik ve kaza sonucu raydan çıkması ve buralara intikal etmesiyle meydana gelmiştir." diye konuştu.

- "Zehirli gaz veya kimyasal madde söz konusu değil"

Düşen cismin zehirli gaz ya da kimyasal madde içerdiğine dair söylentilere açıklık getiren Başbakan Tatar, herhangi bir zehirli gaz ya da kimyasal maddenin söz konusu olmadığını, bu durumun Genelkurmay Başkanlığı tarafından da teyit edildiğini anımsattı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da füze parçasının, İsrail saldırıları karşısında Suriye’nin füze bataryalarının kontrolsüz ve yoğun ateş yönlendirmesiyle kaza sonucu Kıbrıs'a düştüğünü belirtti.

Özersay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le yaptığı görüşmeye de değinerek Güler'in kendisine paniğe gerek olmadığını ve bu olayın kaza sonucu yaşanmış istisnai bir durum olduğunu söylediğini aktardı.

Başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen yabancı cisim, patlamaya ve akabinde çevrede tahribata sebep olmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
  1. düşen cisim
  2. KKTC
  3. KKTC Başbakanı Ersin Tatar
  4. s-200 füze parçası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu
    1. Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu..
    2. Pamukkaleli çocuklar satranç kursunda..
    3. Libya ordusundan sivillere ”Askeri..
    4. Kaybolan mandalarını zehirlenmiş..
    5. Trafo patladı: 1 yaralı
    6. Mersin’de sahte alkolden ölenlerin..
    7. Talas’ta çocuklar için 8 oyun alanı..
    8. Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan..
    9. Samsun Valisi Osman Kaymak’tan..
    10. Diagne’den Galatasaray’a mesaj var
    11. Otomobil su kanalına uçtu
    12. Aydın’da kaçak tütün ve elektronik..
    13. Mesut Mestan’dan teknik direktör..
    14. Eyüpsultan’da üniversiteye girecek..
    15. Analı kızlı açtıkları işletmede 7. yıl
    16. BM'den Ürdün'deki Suriyeli mültecilere..
    17. Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu..
    18. Türkiye uyardı! Irak'tan jet açıklama
    19. Almanya'da orduya ait helikopter düştü!
    20. TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında..
    21. Diagne’den olay açıklama! ‘Çok..
    22. Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak..
    23. Pençe'yi F-16 savaş uçakları vurdu
    24. Özbekistan'da inşa edilecek nükleer..
    25. Hünerli ellerin çalışmaları görücüye..
    26. Kütahya’ya 3 bin kişilik yeni kız..
    27. Ünlü bal satıcısına hırsızlık şoku
    28. Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te
    29. Avrupa Oyunları'nda en fazla madalya..
    30. Çocuk parkında korku dolu anlar
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor