KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 7. yılı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum"13 Ocak 2019 Pazar 21:37
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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