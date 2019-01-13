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KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 7. yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum"

13 Ocak 2019 Pazar 21:37
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 7. yılı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 21:37
  1. (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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