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KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 7. yılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Davasından an dahi vazgeçmeyen ve Türk siyasi tarihinin örnek devlet adamları arasında yerini alan, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum"

13 Ocak 2019 Pazar 18:04
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 7. yılı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 7. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

"Rauf Denktaş" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesine adanmış bir ömürdü onunki. Davasından an dahi vazgeçmeyen ve Türk siyasi tarihinin örnek devlet adamları arasında yerini alan, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:04
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Rauf Raif Denktaş
  3. Twitter
  4. Vefat
  5. yedinci yıl

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