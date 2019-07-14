KKTC’nin Hidrokarbon önerisi için Rum tarafı 16 Temmuz’da toplanma kararı aldı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum yönetimine sunduğu hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulması yönündeki önerinin ardından Rum tarafı 16 Temmuz’da toplanma kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon konusundaki ortak komite kurulması yönündeki yeni önerisi Birleşmiş Milletler (BM) Yetkilisi Sergiy Illarionov tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletildi. Anastasiadis öneriyi almasından kısa süre sonra Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi’ni 16 Temmuz salı günü toplantıya davet etti.

KKTC’nin önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, öneriyi geçtiğimiz gün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’a iletmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Adası etrafında bulunan hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini hedefliyor. Öneri, Kıbrıs’ta iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca Avrupa Birliğinin (AB) de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, öneriyi, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de göndermişti.