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KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri 9 maddeden oluşuyor

KKTC'nin GKRY lideri Nikos Anastasiadis'e sunduğu hidrokarbon önerisinin 9 maddeden oluştuğu belirtildi- Öneride, ortak hidrokarbon komitesinin oluşturulması, çalışma yöntemleri ve yetkileriyle ilgili temel prensipler, gelir paylaşımı, mevcut lisansların durumu ile gelirlerin kullanım öncelikleri yer alıyor

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri 9 maddeden oluşuyor

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'e ulaştırdığı hidrokarbon konusundaki önerinin 9 maddeden oluştuğu belirtildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC'nin önerisinde, ortak hidrokarbon komitesinin oluşturulması, çalışma yöntemleri ve yetkileriyle ilgili temel prensipler, gelir paylaşımı, mevcut lisansların durumu ile gelirlerin kullanım öncelikleriyle ilgili ayrıntılar yer alıyor.

Önerinin ilk maddesi temel prensiplerden oluşuyor. Öneride, Ada'nın iki ortak sahibi olarak Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların doğal gaz kaynaklarında da eşit haklara sahip oldukları ve her iki toplumun da bu kaynaklardan eş zamanlı adil şekilde yararlanması gerektiği vurgulanıyor.

Kıbrıs Rum tarafına, kararların konsensüs ile alınacağı, iki toplumun eşit temsil edileceği, BM gözetiminde ve AB'nin gözlemci olarak katılacağı ortak bir hidrokarbon komitesi kurulması öneriliyor. Komiteye, gerek görülmesi halinde uluslararası bağımsız enerji uzmanlarının davet edilebilmesi de öneriler arasında bulunuyor.

Öneride, hidrokarbon konusunda varılacak bir uzlaşmanın, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının mevcut pozisyonlarına zarar vermeyeceği temel bir prensip olarak ifade ediliyor.

- Yetki alanlarını lisanslandırma

Rum lider Anastasiadis'e BM aracılığıyla iletilen metinde, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin, çakışan deniz yetki alanlarındaki lisanslandırma, arama ve çıkarma faaliyetlerine dair bundan sonrasına ilişkin bazı öneriler de yer alıyor.

Öneride, ortak komitenin tarafların uzlaşacağı bir tarihte yapacağı ilk toplantıda, petrol ve doğal gaz gelirlerinin paylaşımı için bir oran üzerinde uzlaşma sağlanması öngörülüyor.

- Hidrokarbon gelirleri fonu

Ortak komitenin ayrıca hidrokarbon konusunda gelecekteki çalışmalarının planlanması, kaynakların dünya pazarlarına nasıl ulaştırılacağı ve benzeri konularda yetkili olması da öneride belirtiliyor.

KKTC'nin önerisindeki diğer bir madde ise hidrokarbon gelirlerinin toplanacağı ortak bir fonun oluşturulması ve gelecekte bu fonun önemli bir kısmının kapsamlı çözüm çerçevesinde mülkiyet sorununun çözümü ve iki tarafın dengeli gelişimine yönelik projeler için kullanılmasını içeriyor.

- KKTC'nin hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cumartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs İyi Niyet Misyonunda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla Rum lider Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
  1. 9 madde
  2. hidrokarbon konusundaki öneri
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inin (KKTC)

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