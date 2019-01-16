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KKTC’den Yemen yardımı

İç savaş, açlık ve salgın hastalıkların yaşandığı Yemen’e, merkezi KKTC’de bulunan Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) tarafından yardım organizasyonu düzenledi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:25
KKTC’den Yemen yardımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören öğrencilere ve yerel halka yönelik sosyal, eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten ESKAD açlık salgın hastalıklar ve iç savaşın yaşandığı Yemen yararına resim sergisi ve seminer düzenledi.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 30 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle bölge acil yardım bekliyor.

ESKAD,KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da Yemen yararına resim sergisi ve kermes düzenledi. Resim sergisine halkın ilgisi yoğun oldu. Sergi ile birliktebölgede yaşanan trajedi ve halkın yaşadığı mağduriyet,Kıbrıs halkına aktarılarak Yemen için farkındalık oluşturuldu.

Kermes ve sergiden elde edilecek gelir ile bölgede ekibi bulunan Sadakataşı Derneği aracılığıyla yapılacak olan yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere, un, pirinç, şeker, konserve, yemeklik yağ ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası, ekmek, içilebilir temiz su, hijyen paketi, ilaç, kurban eti, battaniye ve yatak dağıtımı yapılacak.

ESKAD başkanı Mustafa Sinan Gökçeseminerde Yapmış olduğu açıklamada; ‘‘İslam coğrafyasının kanayan yarası, mazlum Yemen halkına Kıbrıs halkı ve öğrencilerimiz ile birlikte el ele vererek yardım kampanyası başlattık. Yemen kültürel ve dini olarak kardeş coğrafyamızdır. Yaşamış oldukları zor günlerinde kardeşlerimizin yanında olacağız.’’

Sadakataşı Derneği ve ESKAD’ın başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:25
  1. Sadakataşı Derneği

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