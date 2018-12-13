KKTC’den Türkiye’ye başsağlığı mesajı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve 47 kişinin de yaralanması bizleri derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileklerinde bulunuldu.

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay da kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.