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KKTC'den Netanyahu'ya tepki

KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre:"Netanyahu, zalim ve terörist olan İsrail devletinin başbakanıdır"- "Suriye ve Filistin topraklarının bir kısmını işgal altında tutan İsrail devleti, Kudüs'te de Amerika'nın desteğiyle oldu bittiler yaratmıştır. Yahudi ve Amerikan iş birliği olan siyonizm, şimdi de Güney Kıbrıs Rum Kesimiyle Türkiye'ye karşı cephe oluşturmaya başlamıştır"

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:25
KKTC'den Netanyahu'ya tepki

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Netanyahu, zalim ve terörist olan İsrail devletinin başbakanıdır." dedi.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi.

Zorlu Töre, "Türkiye'yi ve Türk ordusunu Adada 'işgalci' diye niteleyen Netanyahu, zalim ve terörist olan İsrail devletinin başbakanıdır. Suriye ve Filistin topraklarının bir kısmını işgal altında tutan İsrail devleti, Kudüs'te de Amerika'nın desteğiyle oldu bittiler yaratmıştır. Yahudi ve Amerikan iş birliği olan siyonizm, şimdi de Güney Kıbrıs Rum Kesimiyle Türkiye'ye karşı cephe oluşturmaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Töre, Doğu Akdeniz'de stratejik dengeyi bozmaya yönelik girişimler karşısında Türkiye ile KKTC'nin dayanışma ve iş birliğinin çok daha büyük öneme haiz olduğuna işaret ederek, "İrili ufaklı Ege adalarını ve Ege Denizi'ni Yunan olarak gören zihniyet, Kıbrıs Adası'nı ve Doğu Akdeniz'i de aynı noktaya getirmeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:25
  1. Başbakan Binyamin Netanyahu
  2. KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre

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