KKTC'den Macron'un kararına tepki KKTC İnsan Hakları Derneği ve Bağımsızlık Konseyi Başkanı Hasan Işık, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İnsan Hakları Derneği ve Bağımsızlık Konseyi Başkanı Hasan Işık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı, sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine tepki gösterdi. Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Macron’un 24 Nisan'ı, sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesinin Haçlı zihniyetinin bir sonucu olduğunu belirtti. Macron'u, "İnsan hakları kapsamında istenmeyen şahıs ve devlet adamı” olarak niteleyen Işık, Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu.



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