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KKTC'den Kıbrıslı Rumların geçişleri engellemelerine tepki

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı:- "Pile köyündeki huzuru, iki toplum arasındaki güveni sarsma ve gerginlik tırmandırma amacındaki (Kıbrıslı Rumların geçişleri engelleme eylemleri) bu faaliyetle ilgili BM Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliği nezdinde gerekli girişimleri yaptık"- "Beklentimiz BM Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliğinin üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri ve iki taraf ve özellikle de Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında gerginlik yaratabilecek bu tür eylemlere izin vermemesidir"

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:03
KKTC'den Kıbrıslı Rumların geçişleri engellemelerine tepki

LEFKOŞA/ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, geçiş kapılarının kapatılmasını isteyen Kıbrıslı Rumların geçişleri engelleme eylemlerine 9 Aralık'ta Pile-Beyarmudu geçiş noktasında devam edeceğinin öğrenildiğini, buna ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliği nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçiş kapılarının kapatılmasını talep eden bir grup Kıbrıslı Rum'un 29 Kasım'da yaptığı eylemle Derinya'da geçişlerin kısa bir süreliğine engellendiği hatırlatıldı.

Aynı grubun, basına dağıttığı takvimle iki taraf arasındaki ilişkileri provoke eden, iki toplum arasındaki güveni sarsıcı bu faaliyetlerine devam etme niyetinde olduğunu ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu grubun geçişleri engelleme eylemlerine, 9 Aralık 2018'te bu sefer de Pile köyünden geçip Pile-Beyarmudu geçiş noktasında devam edeceği öğrenilmiştir. Pile ve Beyarmudu'nda ikamet eden köylülerimiz bakanlığımıza ulaşarak bu türden bir eylemden ciddi şekilde rahatsızlık duyduklarını ve zaten geçişlerin yoğunluktan dolayı zorlukla yapıldığı bu kapıda böylesi bir faaliyete müsaade edilmemesi yönündeki taleplerini ortaya koymuşlardır." ifadesi yer aldı.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Pile köyündeki huzuru, iki toplum arasındaki güveni sarsma ve gerginlik tırmandırma amacındaki bu faaliyetle ilgili BM Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliği nezdinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak gerekli girişimler yaptık. Beklentimiz BM Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliğinin üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri ve iki taraf ve özellikle de Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında gerginlik yaratabilecek bu tür eylemlere izin vermemesidir. Bu vesileyle bir süreden beridir yaratılmak istenen gerginliğin herhangi bir tarafa fayda getirmeyeceğinin altını çizer, konu ile ilgili girişim ve takibimizin devam etmekte olduğunu ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğimizi saygıyla duyururuz."


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:03
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü
  2. İngiliz Yüksek Komiserliği
  3. KKTC
  4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı

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