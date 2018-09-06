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KKTC'den Hollanda ve Fransa'ya tepki: Kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Hollanda ve Fransa Dışişleri Bakanlarının adaya gelerek Türk tarafıyla görüşmemelerinin ilişkin kabul edilemez olduğunu söyledi.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:44
KKTC'den Hollanda ve Fransa'ya tepki: Kabul edilemez

Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ta görevli BM askerlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu önemli bir dönemde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un adaya yapacakları ziyaretlerde Rum tarafının baskılarına boyun eğerek iki eşit taraftan biri olan Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemelerinin kabul edilemez bir durum olduğuna dikkati çekti. 

Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak istediklerini her vesileyle dile getiren AB üyesi bazı ülkelerin Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak Rum tarafıyla yaptıkları tek yanlı temasların Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkısının olmadığını vurgulayan Burcu, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Hollanda ve Fransa, sıradan iki ülke değildirler. AB’nin iki önemli üyesidirler. Fransa’nın ayrıca BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeliği söz konusudur. Bu haksız durum tam tersi olarak yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmayan ve bu nedenle mevcut statükoyu korumaya çalışan Güney Kıbrıs Rum yönetimini çözümsüzlük yönünde teşvik etme anlamı taşımaktadır."

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 10:44
  1. kktc
  2. hollanda
  3. fransa

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