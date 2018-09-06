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KKTC'den Fransa ve Hollanda'ya sert tepki!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un bir dizi temasta bulunmak üzere gerçekleştirdiği Güney Kıbrıs ziyaretlerine tepki geldi.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:44
KKTC'den Fransa ve Hollanda'ya sert tepki!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun ve Kıbrıs’ta görevli BM askerlerinin (UNFICYP) geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu önemli bir dönemde Hollanda ve Fransa Dışişleri Bakanlarının adamıza gerçekleştirecekleri ziyaretlerde Rum tarafının baskılarına boyun eğerek iki eşit taraftan biri olan Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmemeleri kabul edilemez bir durumdur. Hollanda ve Fransa sıradan iki ülke değildirler. AB’nin iki önemli üyesidirler. Fransa’nın ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeliği söz konusudur. Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak istediklerini her vesileyle dile getiren AB üyesi bazı ülkelerin bilmelerini isteriz ki Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak Rum tarafıyla yaptıkları tek yanlı temasların Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkısı yoktur. Bu haksız durum tam tersi olarak yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmayan ve bu nedenle mevcut statükoyu korumaya çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) çözümsüzlük yönünde teşvik etme anlamı taşımaktadır'' ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın yarın Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleriyle görüşeceği ve eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’e de Fransız Büyükelçi Rene Troccaz’ın ikametgahında düzenlenecek etkinlikle, Fransa’nın en önemli nişanlarından birini takdim edeceği belirtildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in daveti üzerine Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunmak amacıyla bir heyetin eşliğinde dün Kıbrıs'a geldi. Rum tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Blok, bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden mevkidaşı Christodoulides ile baş başa görüşecek. Blok'un daha sonra iki ülkenin heyetleriyle resmi görüşmelerde bulunacağı, öğleden sonra da adadan ayrılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:44
  1. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok
  2. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
  3. KKTC

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