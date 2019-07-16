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KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu:- "AB'nin bu tutumu, Doğu Akdeniz'deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs'taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı sağlamamaktadır"- "Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir iş birliğinden geçmektedir"- "Beklentimiz, AB'nin Rum Yönetimine (hidro karbon çalışmalarının birlikte yürütülmesine ilişkin) önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersine, AB'nin Türkiye'ye karşı bazı yaptırım kararları alması, sorunun çözümüne katkı sağlamayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur"

16 Temmuz 2019 Salı 13:21
KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarına tepki göstererek, "AB'nin bu tutumu, Doğu Akdeniz'deki gerginliği azaltmadığı gibi Kıbrıs'taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı sağlamamaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, AB Dışişleri Bakanlarının, dün Brüksel'de yapılan Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda Doğu Akdeniz'de KKTC ile yürüttüğü hidrokarbon faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), bütün uyarılara rağmen hidrokarbon faaliyetlerini tek taraflı sürdürmesinin Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye'ye kendi faaliyetlerini yürütmekten başka seçenek bırakmadığına dikkati çeken Burcu, "AB'nin bu tutumu, Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs'taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı sağlamamaktadır. Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir iş birliğinden geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Ada'daki hidrokarbon çalışmalarının birlikte ele alınması için ortak bir komite kurulması önerisini, detaylı şekilde Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e sunduğunu hatırlatan Burcu, "Önerilerimiz henüz karşı tarafın değerlendirmesine açık bir durumdayken, beklentimiz AB'nin Rum Yönetimine bu önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersi olarak AB'nin Türkiye'ye karşı bazı yaptırım kararları alması, sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

- AB'nin yaptırım kararları

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla 15 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu iddia edilerek bu konuda Türkiye'ye yaptırım uygulanması kararı alınmıştı.

Toplantının sonuç bildirgesinde, AB'nin Türkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildiği kaydedilmişti.

- KKTC'nin hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 13 Temmuz'da BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Anastasiadis'e, hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyordu.

Türkiye, Fatih sondaj gemisi ile Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında sondaj çalışmaları yaparken, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Yavuz sondaj gemisiyle de KKTC'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj çalışmaları yapıyor.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:21
  1. Avrupa Birliği (AB)
  2. hidrokarbon
  3. Kıbrıs
  4. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu
  5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

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