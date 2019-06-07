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KKTC’deki kuyumcu soyguncuları uçakla firar etti

KKTC’de gündüz vakti bir kuyumcuyu soyup ortadan kaybolan 2 hırsızın İstanbul’a kaçtığı belirlendi.

07 Haziran 2019 Cuma 18:42
KKTC’deki kuyumcu soyguncuları uçakla firar etti

KKTC’de gündüz vakti bir kuyumcuyu soyup ortadan kaybolan 2 hırsızın İstanbul’a kaçtığı belirlendi.


KKTC’de kuyumcu soygununa ilişkin soruşturma sürerken polis, soyguncuların İstanbul’a kaçtığını açıkladı. KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada “Dün sabah Girne’de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanından yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm kenti Girne’nin en gözde yeri olan Girne Antik Limanı’nda dün 2 kişi bir kuyumcu dükkanını soydu. Öğlen saatlerinde kuyumcuya gelen soyguncular, içerideki iki çalışanı etkisiz hale getirerek kuyumcudaki mücevherleri çalarak kaçtı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 18:42
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