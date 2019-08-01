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KKTC’deki iş kazasında bakanlık devreye girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) turizm kenti Girne’de akşam saatlerinde inşaatı devam eden 2 katlı binada beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
KKTC’deki iş kazasında bakanlık devreye girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) turizm kenti Girne’de akşam saatlerinde inşaatı devam eden 2 katlı binada beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili olarak KKTC Çalışma Bakanlığına bağlı Girne Çalışma Dairesi müfettişleri, iş kazasının olduğu inşaatı süresiz mühürledi.


Bakanlığa bağlı Çalışma Dairesi müfettişleri sabah erken saatlerde ölümle sonuçlanan kazanın bulunduğu binaya gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan ön incelemelerle polisin sorumlular hakkında tutuklama kararı çıkarması bekleniyor.


KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaşanılan kazayla ilgili başsağlığı dileyerek iş kazaları konusunda açıklamada bulundu. Sucuoğlu, "Göreve geldiğim günden bu yana çalıştığımız ve inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzüğü Bakanlar Kuruluna gönderdim. Tüzük yürürlüğe girdiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.


Dün akşam meydana gelen iş kazasında Hasan Tarık hayatını kaybederken, Ömer Yapıcı ile Yakşi Murat Bazarov da yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
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