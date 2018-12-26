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KKTC'deki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 9 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı

26 Aralık 2018 Çarşamba 19:31
KKTC'deki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki (KTBK) eylemlere ilişkin 9 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fahri Necmi Genç, Mehmet Yılmaz, Ersan Yağcı, Zafer Güvercin, Serkan Cesur, Serdal Ayhan, tutuksuz sanıklar Abdullah Sacid İnceoğlu, Okan Bölükbaş ve Hakan Alp ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada Güvercin, Yılmaz ve Yağcı dışındaki sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddetti, darbe girişimiyle ilgileri olmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, savunmasını yapan sanıklardan Serkan Cesur'a, darbecilerin sözde "yurtta sulh konseyi"nden gelen sıkıyönetim direktifinin ana üst ve bağlı birliklere dağıtılmasına ilişkin, "Harekat Merkezine 'bu emri çekmeyin' dediniz mi? Neden, 'arkadaşlar bu bir darbedir. Buna karışmayın. Sakın bunu hiçbir yere geçmeyin' demediniz?" sorusunu yöneltti.

Cesur'un soruyu Kurmay Başkanı ve Harekat Başkanının gelmesinin ardından kendi görevinin sona erdiği yönünde yanıtlaması üzerine Başkan Çolak, "Atatürk de ihraç edilmişti ama Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Selanik'e gidip rahat rahat yaşayabilirdi." dedi.

Sanıklardan Fahri Necmi Genç de savunmasında, kendi bilgisayarında bulunan ve bazı sıkıyönetim emirlerinin yer aldığı belgeyi hakkında soruşturma yürütülen eski kurmay yarbay Ali Metin Özer'in hazırladığını, o gece kendi bilgisayarında Özer'in çalıştığına başkalarının da tanık olduğunu ifade etti.

Özer'in belgeyi kurmay başkanının emriyle hazırladığını söylediğini, belgenin kendi bilgisayarında hazırlanması nedeniyle tuzağa düşürüldüğünü düşündüğünü, konuyla ilgili şikayette bulunmaktan da çekindiğini savunan Genç, bu sebeple belgeyi sonradan sildiğini belirtti.

Genç, "Silmekle bir hata yaptım. Kendimi koruma saikiyle sildim. Delilleri yok etme kastım olmadı." savunmasını yaptı.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Genç, örgütün kurduğu kumpaslar sonucu tutuklanan arkadaşlarını o dönemde cezaevinde düzenli ziyaret ettiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, kalan sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Sanıklar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 19:31
  1. 15 Temmuz
  2. FETÖ
  3. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı
  4. KTBK

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