KKTC’de üniversitede çıkan yangın korkuttu KKTC’de bir üniversitede sabah saatlerinde yangın çıktı.

KKTC’nin ilk özel üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesinde sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Girne Amerikan Üniversitesinde (GAÜ) sabah saatlerinde öğrencilerin derste olduğu esnada, okulun ana yönetim katında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Girne Polisince yapılan açıklamada, "Girne Amerikan Üniversitesinin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste başlayan yangın devam ediyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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