0553 313 94 23

KKTC’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

KKTC’de kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
KKTC’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

KKTC’de kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm kenti Girne ile Tatlısu ana yolunda kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 30 yaşındaki Mehmet Yıldırım’ın minibüste yolcu olduğu açıklandı. Kazada yolcu minibüsünde bulunan ve ağır yaralanan Mehmet Yıldırım (E-30) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Durumu ağır olan minibüs şoförü Duran İnce ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, diğer yolcular Furkan Ganar (E-19), Şaban Kılıç (E-26), Sarah Jane Morris (K-42) ve Graham David Cox (E-34) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.


KKTC’de Ocak 2019’dam beri meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bu kazayla 14’e yükseldi.


Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Başbakanı Tatar, "Maraş bizimdir"
    1. KKTC Başbakanı Tatar, "Maraş bizimdir"
    2. 5. kattan atlayan genç hayatını..
    3. SAÜ’de Tıp Fakültesi mezunlarını verdi
    4. Sel felaketinin yaşandığı bölgede arı..
    5. Kardeşeli Derneği kurban bedelini..
    6. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride..
    7. Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu
    8. 'Medeniyetin beşiği' ülkede hastane..
    9. G.Saray'ın eski yıldızı Wesley..
    10. İstanbul’daki kayısı festivali başladı
    11. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad..
    12. Heybeliada'da orman yangını! Ekipler..
    13. SBSGGM’den yumurta uyarısı
    14. Şile’de Sahilköy’de 21 yaşındaki bir..
    15. Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik..
    16. CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne..
    17. Trump İsrail yardakçılığına devam..
    18. Siirt’te yılanın ısırdığı adam tedavi..
    19. Dr. Tuğrul Tunca’dan Minik Dostlar..
    20. Fatsa’da sporcular sezonu açtı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı