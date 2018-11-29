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KKTC'de skandal! Mevlid okutulacak camiyi süslediler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, mevlid okutmak isteyen Pakistanlıların camiyi renkli ışıklarla süslemesi tepkilere neden oldu.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:45
KKTC'de skandal! Mevlid okutulacak camiyi süslediler

İslam'da olmayan bidatlere bir yenisi daha eklendi. Kıbrıs'ta mevlid okutulacak camiyi süslediler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) mevlid okutulmak istenilen caminin çevresi, ışıklarla süslendi. Girne'ye bağlı Ozanköy'de, Pakistanlıların mevlid okutmak için Kazafana Camii'nin çevresini renkli ışıklarla süslemesi tepkilere neden oldu. Polis camiye gelerek ışıkları kaldırdı.

Polis ışıkları kaldırdı

Girne'ye bağlı Ozanköy'deki Kazafana Camisi'nde, bölgede yaşayan Pakistan uyruklular, mevlid okutmak istedi. Kazafana Camisi'nin etrafına renkli ışıklar, avluda bulunan ağaç üzerine süsler asıldı.

Caminin fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı, KKTC medyası da 'camide skandal' başlıklarıyla olayı okuyucularına duyurdu.

Tepkiler üzerine polis, camiye gelerek, ışıkları kaldırdı. Girne Kaymakamlığı da olayla ilgili cami imamından bilgi aldı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:45
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