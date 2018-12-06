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KKTC'de şiddetli fırtına

Girne'de bazı otel, işyeri ve evleri su bastı, birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor

06 Aralık 2018 Perşembe 01:40
KKTC'de şiddetli fırtına

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki gündür etkiyi olan şiddetli fırtına ve yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

KKTC genelinde iki gündür etkili olan fırtına ve yağmurun şiddetlenmesiyle bazı yerlerde görüş mesafesi beş metreye kadar düştü.

Girne'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bazı otel, işyeri ve evleri su bastı.

Meteoroloji Müdürlüğü de fırtına ve yağışın yarın etkisini artıracağını belirterek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bu arada Girne-Lefkoşa, Girne-Dikmen ve Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 01:40
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