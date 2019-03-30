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KKTC’de seyir halindeki araçlar sel sularına kapıldı

KKTC’de iki gündür etkili olan şiddetli yağış sonucu seyir halindeki bazı araçlar sel sularına kapıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 21:46
KKTC’de seyir halindeki araçlar sel sularına kapıldı

KKTC’de iki gündür etkili olan şiddetli yağış sonucu seyir halindeki bazı araçlar sel sularına kapıldı.


KKTC’de iki gündür etkili olan fırtına ve yağış şiddetini arttırdı. Seyir halindeki bazı araçlar yola taşan sularda sele kapıldı. Çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde aracın oto yolda seyir halindeyken suyun akışına kapılarak gitmesi görenleri korkuttu. Suya teslim olan araç Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerince halatlara bağlanarak güvenli bölgeye çekildi. Dünden beri etkili olan yağışlarda can kaybı olmazken Lefkoşa -Girne yolu akşam saatlerinde kapandı.


Tüm sürücüleri uyararak verilen bilgiler doğrultusunda dikkatli olmaya çağıran KKTC polisi, “Trafiğe çıkacak sürücüler yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle yavaş ve dikkatli gitmeli, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve polis tarafından kapatılan noktalardan ileriye kesinlikle gitmemelerini şiddetle tavsiye ederiz. Dağlık bölgelerde seyahat edecek sürücülerin,olası taş ve toprak kayması,oluşması muhtemel sis veyağış anında görüş mesafesinin azalmasını dikkate alınarak yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica ederiz. Dün akşamdan beridir tüm bölgelerde sağanak şeklindedevam eden yağışlar nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapatılmıştır. Gece boyunca yağışların sağanak şeklinde devam etmesi beklenildiğinden mecbur kalmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmamalarını bir kez daha hatırlatırız’’ şeklinde açıklama yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 21:46
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