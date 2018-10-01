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KKTC'de seramik sanatçısı kemerle boğularak öldürüldü

Seramik öğretmeni olan 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, sahil kesimindeki ormanlık alanda kemer ile boğularak öldürüldü.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:47
KKTC'de seramik sanatçısı kemerle boğularak öldürüldü

Olay, İskele İlçesi’nin Long Beach bölgesinde meydana geldi. Sahil ile ana yol arasındaki ormanlık arazide bir erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bölgeyi güvenlik şeriti altına aldı. Yapılan ilk incelemede kemer ile boğularak öldürüldüğü saptanan kişinin seramik öğretmeni Hasan Işık Özgöçmen olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatan polis, cesedin bulunduğu yere 150 metre uzaklıkta terk edilmiş bir otomobil bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADA’DA BİLİNEN BİR SERAMİK ÖĞRETMENİ
Ada’da seramik çalışmalarıyla bilinen Hasan Işık Özgöçmen’in, Atatürk Meslek Lisesi’nde seramik öğretmeni olduğu öğrenildi. Özgöçmen, 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun düzenlenmesinde önemli çalışmalar yapmış ve sempozyumda yaptığı sunumlarla goz dikkatleri üzerine çekmişti.

ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU
KKTC Polisi Basın Subaylığından yapılan açıklamada, İskele'de ormanlık alanda bir ceset bulunduğu, ilk belirlemelere göre cesedin, heykel, seramik ve resim sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'e ait olduğu belirtildi.

KEMERLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, Özgöçmen'in kemerle boğularak öldürüldüğünün tespit edildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 07:47
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