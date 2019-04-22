KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması

KKTC’de özel bir okuldaki 23 Nisan etkinlikleri öncesinde okula getirilen lüks bir aracın öğrencilere boyatılması tepkilere neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir okulda yapılan etkinlik tepki topladı. Girne’de bulunan özel okulda 23 Nisan etkinlikleri öncesi okul tarafından getirilen lüks araç öğrencilere boyatıldı. Öğrenciler, boya kalemleri ile lüks araç üzerine resim çizdi. Etkinliğin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu girişimin büyük eleştiri almasının ardından okulun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar silindi.

Okul yetkilileri ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. KKTC halkı, eğitimdeki adaletsizliğin bu şekilde reklam yapılmasının son derece yanlış olduğunu ve bu şekilde bir etkinliğin seçilmesine anlam veremediklerini belirtti.