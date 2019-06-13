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KKTC'de sanatçı Özgöçmen'in öldürülmesi

Seramik, heykel ve resim alanlarında eserler veren sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayetinin katil zanlısı KKTC'ye iade edildi

13 Haziran 2019 Perşembe 23:37
KKTC'de sanatçı Özgöçmen'in öldürülmesi

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), geçen eylül ayında öldürülen sanatçı Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu kişi, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafından teslim alındı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda, bugün itibarıyla sanatçı Hasan Işık Özgöçmen'in cinayet zanlısı Pakistan uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Rum tarafında işlenmiş olan bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısları da yine BM aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum tarafına teslim ettiklerini belirten Özersay, şunları kaydetti:

"Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla iş birliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir. Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçluların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- Özersay'ın BRT'ye demeci

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Özersay, Güney Kıbrıs ile yapılan suçlu değişiminin “Güney’deki muhatabı Andreas Mavroyannis ile yapılan gayri resmi görüşmeler sonucu” olduğunu açıkladı.

Kudret Özersay, BRT'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak, Hasan Işık Özgöçmen’in cinayet zanlısının iadesinin uzun süren görüşmeler sonucunda BM’nin aracılığıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Özersay, "Biz özellikle Kıbrıs Rum tarafında muhatabımla yaptığım görüşmelerde ve kurmuş olduğum diyalogla aylar sonra böyle bir sonuca varabilmiş ve böyle bir gayri resmi uzlaşıya varabilmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Çünkü bugün itibarıyla bizler adanın bir tarafında suç işleyip diğer tarafına kaçarım orada istediğim gibi hayatımı sürdürürüm, işlediğim suç da cezasız kalır diyenlere bir mesaj vermiş oluyoruz. Bu suçların ve suç işlemeye meyilli olanların caydırılması açısından, önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bugüne kadar teknik komite üzerinden sadece bilgi değişimi yapıldığını, zanlıların ve suçluların karşılıklı olarak verilmesi ve alınmasının gerçekleşemediğini ve bunun sıkıntı yarattığını belirten Özersay, "Yakın zamana kadar sadece teknik komite üzerinden bilgi değişimi yapılabilirken şimdi bu geldiğimiz aşamada BM’nin aracılığıyla iki taraf arasında kurmuş olduğumuz bu diyalog yoluyla, bir pratik mekanizmayla bu şekilde suç işleyenlerin ya da zanlı olanların karşı taraf ile verilmesi ve alınması yoluna gidebilmiş olmak bence olumlu bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonrası için de özellikle yabancı uyruklu olan ve adanın bir tarafında suç işleyip de adanın diğer tarafına kaçan kişilerin aynı şekilde adalete teslim edilmesi veya yargılanmadan muaf tutulmasının önlenmesi için buna benzer iş birliklerinin devam etmesi çabasını ortaya koyacaklarını ifade eden Özersay, "Benzer konularda yol kat edebilmek için bu diyaloğu sürdüreceğiz." diye konuştu.

-Özgöçmen cinayeti

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Özgöçmen’in katil zanlısının iade edilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne çağrıda bulunmuştu.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından mart ayında yapılan yazılı açıklamada, Hasan Işık Özgöçmen cinayetinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammed Salman'ın, Güney Kıbrıs'a kaçtığı ve Limasol'da Rum polisi tarafından yakalandığının ilgili tüm kesimlerce bilindiği belirtilmişti.

Ülkenin yetiştirdiği en başarılı seramik, heykel ve resim sanatçılarından Hasan Işık Özgöçmen'in geçen eylül ayında öldürülmesinin kamuoyunu derinden üzdüğü anımsatılan açıklamada, "Özgöçmen cinayetinin zanlısı Pakistan uyruklu Muhammed Salman'ın yeri de tespit edildiğine göre zanlının en kısa sürede yargılanmak üzere tarafımıza iade edilmesi konusunda Rum yönetimine açık çağrıda bulunuyoruz." denilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 23:37
  1. Hasan Işık Özgöçmen
  2. KKTC

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