KKTC’de Ramazanın ilk teravih namazı kılındı KKTC’liler huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

KKTC’liler huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

KKTC’de Camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. İlk teravih namazı kılındı ve dualar edildi. Bazı vatandaşlarda Kameraya ramazanı şerif getirdiği huzur ve mutluluğu temenni dileklerini belirti.

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