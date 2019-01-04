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KKTC’li öğrenciler misyonerlerin kıskacında

Her karış toprağı ecdadımızın kanıyla sulanmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde misyonerlik faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Ada’nın Rum tarafı, hayatını Hristiyanlığın emir ve kaidelerine göre düzenlerken; Türk tarafı, sistematik bir program dahilinde İslam dininden uzaklaştırılıyor.

04 Ocak 2019 Cuma 12:12

Stratejik önemi ve doğal gaz yatakları nedeniyle dış güçlerin ilgi odağı olan Kıbrıs’ta, Müslüman Türk çocukları misyonerlerin hedefinde.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, gençlerini Hristiyanlığın emir ve yasaklarına göre yetiştirirken, Türk tarafında ise misyonerler zehir saçıyor. Adadaki yöneticilerin pasif tavrından faydalanan misyonerler, okullara kadar sızarak Hristiyanlık propagandası yapıyor.

Mağusa Şehit Osman Ahmet İlkokulu’na yılbaşı kutlaması bahanesiyle giden animasyon ekibi büyük bir misyonerlik faaliyetine imza attı. Haç işareti taşıyan pelerinler giyen ve Noel Baba kıyafetleri taşıyan bir gurup, hiçbir şeyden habersiz çocuklara Hristiyanlık propagandası yaptı.

Çocuklar hedefte

Okula gelen ekip içerisinde siyahilerin de ağırlıkta olması dikkat çekti. Gün boyunca, Hristiyan kıyafetleri içerisinde okulda kalan ekip, gençlerimizi adeta zihinsel bir zehirlenmeye tabi tuttu.

Küçücük çocukların, yılbaşı kutlaması adı altında, Hristiyanlık dinin öğretileriyle tanıştırılmasına göz yumulması ise tepki çekti. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş topraklarda, aleni bir şekilde yapılan misyonerlik faaliyetine kimin izin verdiği ise kamuoyunda merak konusu oldu.

Adadaki misyoner faaliyetleri bu kadarla da sınırlı değil. İlkokul çağındaki öğrencilerle kilise gezileri düzenleyen misyonerler, çocuklarımızın imanını göz göre göre çalıyor.

Papazların da yer aldığı gezilerde, gün boyunca Hristiyan öğretilerine tabi tutulan evlatlarımız, kültürel bir asimilasyonun kurbanı oluyor.

Dini kimliğin kaybedilmesi haline milli kimliğinde yok olacağın bilincinde olan dış güçler, KKTC’de misyonerlik faaliyetleri yürütüyor. Kuzey Kıbrıs’ta 300’den fazla misyoner evi bulunurken, bu evlere gidenlere haftalık 100 dolar veriliyor.

Halk tarafından ‘Kilise evi’ olarak bilinen fitne yuvalarına, genellikle çocuklar ve öğrenciler davet ediliyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:12
  1. Kilis
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. KKTC
  4. Misyoner faaliyetler
  5. İslam
  6. Kıbrıs
  7. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  8. Şehit Osman Ahmet İlkokulu
  9. Mağusa

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