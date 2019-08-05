KKTC’de korkutan yangın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğle saatlerinde çıkan yangın Lefkoşa’da korkuya neden olurken, başkent yangın nedeniyle elektriksiz kaldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğle saatlerinde çıkan yangın Lefkoşa’da korkuya neden olurken, başkent yangın nedeniyle elektriksiz kaldı.

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı Haspolat köyü bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen arazi yangını kentte bulunan trafo merkezini de etkiledi. Çıkan yangın Lefkoşa’yı elektriksiz bıraktı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları ile itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Kıbrıs Elektrik Kurumu Lefkoşa’da elektriksizkalan bölgelere yeniden elektrik vermeye başladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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