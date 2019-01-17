KKTC'de kadınlardan askerlik başvurusu

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir grup kadın, Cumhuriyet Meclisine sunulan "vicdani red" yasasına tepki göstererek askerlik başvurusunda bulundu.

Lefkoşa'daki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Asal Şube'ye gelen bir grup kadın ellerinde "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" yazılı pankartlar taşıyarak, vicdani red yasasını protesto etti.

Grup adına açıklamalarda bulunan Şeniz Arıkan, kadınlar olarak vatanın bölünmesine ve askerin Ada'dan çekilmesine müsade etmeyeceklerini belirterek, "Bu görevi yapamayacak olanlar bu adada yaşamasın" dedi.

- "Askerlik yapmayı reddeden arkadaşları biz de reddediyoruz"

Askerlik görevini yapmaya hazır olduklarını belirten Arıkan, "1960 yılları 1970'li unutmayalım. Ortaokul ve lise öğrencileri Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurup, vatan için kan dökerek bize özgürlüğümüzü armağan ettiler. Askerli yapmayı reddeden arkadaşları biz de reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kadınlar, şubeye giderek, askerlik başvurusunda bulundu



- Vicdani red yasası

KKTC'de 4 partili koalisyon hükümeti yasa tasarısını 7 Ocak'ta Meclis'e sunmuş, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da düzenlemenin bir ay içerisinde Meclis'ten geçebileceğini açıklamıştı.

Yasaya göre, askerlik çağına gelmiş olup "vicdani red" hakkından faydalanmak isteyenler, silahlı kuvvetlerde askerlik görevinden muaf tutulacak, başka işlerde görev yapacak. Yasa tasarısı genel kurulda görüşülüp onaylanırsa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulucak.

Akıncı da yasayı 15 gün içerisinde onaylarsa düzenleme, Resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürülüğe girecek.