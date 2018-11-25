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KKTC'de "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"

25 Kasım 2018 Pazar 19:23
KKTC'de "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Lefkoşa'da Kumsal Parkı'ndan başlayan yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanı Filiz Besim, bazı milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Yürüyüşte, Meral Akıncı'nın günün anlam ve önemine ilişkin hazırladığı mesajı da okundu.

Sağlık Bakanı Besim de toplumda şiddetin içselleştirilmiş ve normalleştirilmiş bir olgu olduğunu belirterek, bu konuda oluşturulacak ciddi politikalar doğrultusunda doğru adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:23
  1. "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"
  2. KKTC

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