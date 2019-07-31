KKTC’de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde inşaatı devam eden 2 katlı binada meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde inşaatı devam eden 2 katlı binada meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Girne’de akşam saatlerindeinşaatı devam eden 2 katlı binada beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kayıp etti 2 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığından verilenbilgide, “Akşam 19.35 saatlerinde Girne, Beylerbeyiköyü, Rüzgarlı Bayır sokak üzerinde inşaatı devam etmekte olan 2 katlı binanın 2. katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucuHasan Tarık olduğu öğrenilen işçi olay yerinde vefat etti. Olayda yaralanan Ömer Yapıcı (45) Yakşi Murat Bazarov (24) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisiniş kazası ile ilgiliSoruşturması devam ediyor” denildi.

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