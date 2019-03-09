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KKTC’de iş kazası: 1 işçi öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘nin (KKTC) Girne yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan bir işçi, ikinci kattaki inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
KKTC’de iş kazası: 1 işçi öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘nin (KKTC) Girne yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan bir işçi, ikinci kattaki inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kenti’nin (KKTC) Girne kentinde yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan Hüseyin Kurt (27) çalıştığı iskelede dengesini kayıp ederek ikinci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı. Yaşanan kaza sonrası Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılan Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hüseyin Kurt’un Diyarbakır’dan KKTC’ye kısa süre ekmek parası için geldiği ve iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Kurt’un naaşı gerekli otopsisi yapıldıktan sonra memleketi Diyarbakır’a gönderilecek.


Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
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