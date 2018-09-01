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KKTC'de hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Yarışma sorusu

ATV'de en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner OImak İster yarışmasında sorular KKTC'de hangisi yoktur? sorusu gündem oldu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 20:38
KKTC'de hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Yarışma sorusu

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner OImak İSter yarışmasında sorular KKTC'de hangisi yoktur sorusu gündem oldu.

A. Başkanlık

B. Valilik

C. Kaymakamlık

D. Muhtarlık

Doğru cevap Valilik olacaktı. Ancak yarışmacı İki doğru cevap hakkını kullandı. Yarışmacı ilk olarak Muhtarlık dedi, ikinci hakkında ise Kaymakamlık diyerek soruya doğru cevap veremedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , idari olarak altı ilçeye bölünmüştür. İlçeler devletin en üst düzeydeki idari birimidir. Bu ilçeler ise iki bucağa bölünmüşlerdir.  Onun ilçe, ulusal yönetimin yerel temsilcisi statüsünde kaymakammıştır . Kaymakam, merkezi yönetimle yüklenim ve ilçesindeki işler merkezi yönetimindir. Kaymakamlıklar, İçişleri Bakanlığına bağlıdır ziyaretinde Kaymakamlar atamayla iş Başına gelmektedir. Kaymakama ek olarak ilçede bir kaymakam yardımcısı ve idari personel bulundu. Kaymakamlığın yanı sıra ilçe yönetimini başka unsurlar değil "İlçe Koordinasyon Kurulu" ve "İlçe Emniyet Kurulu" adı verilen kuruluşlardır. İlçeler milletvekilliği seçimlerinde seçim bölgesi statüsündedir, milletvekilleri ilçe bazında seçilmektedir. Bu sistem bölgeciliğe yol açtığı ve olumsuz bir etkiye sahip olduğu değildir. Güzelyurt ve İskele ilçeleri 1998 yılında yapılan bir düzenlemeyle oluşturulmuştur. Bu yazı güzelyurt ilçesi Lefkoşa'ya, İskele ilçesi Mağusa'ya bağlıydı. Bu çevreler Mehmetçik ve Lefke 'den de ilçe olacaklardır. 27 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet Meclisi'nin oybirliğiyle kurtuluşuna karara göre Lefke İlçesi Güzelyurt'tan ayrılıp altıncı ilçe olarak kurulmuştur

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 20:38
  1. kktcde hangisi yoktur
  2. muhtarlık seçimi
  3. valilik
  4. Kaymakamlık
  5. başbakanlık

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