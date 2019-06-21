KKTC’de gözaltına alınan polis tutuklandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan polis memuru hakim karşısına çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan polis memuru hakim karşısına çıktı. Mahkeme polis memuruna 3 gün tutukluluk emri verdi.



Girne’de Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile evinde çok sayıda yasadışı madde bulundurduğu ortaya çıkan Z.D. isimli polis memuru ile operasyon kapsamında farklı yerlerde gözaltına alınan 2 kişi Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi gözaltına alınan zanlılar hakkında tahkikatın salimen sürdürülebilmesine olanak sağlamak amacıyla 3’er gün tutukluluk emri verdi.



Polis memurunun evine geçtiğimiz günlerde düzenlenen baskında 3 çeşitli çapta ve markalarda tabanca çok sayıda mermi, patlayıcı madde, tarihi sikke, altın arama detektörü, uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.