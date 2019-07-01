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KKTC’de evinin bahçesine füze düşen vatandaş yaşadığı korkuyu anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndegece yarısına doğru büyük bir patlama ile infilak eden füzenin bir kısmı ise Dikmen’de bulunan bir evin bahçesine düştü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53
KKTC’de evinin bahçesine füze düşen vatandaş yaşadığı korkuyu anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndegece yarısına doğru büyük bir patlama ile infilak eden füzenin bir kısmı ise Dikmen’de bulunan bir evin bahçesine düştü.


KKTC’de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyüne 200 metre uzaklıktaki bir alana 00.30’da bir cismin düşmesi sonrası patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Patlamanın meydana geldiği bölge polis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Olay yeri havadan görüntülendi. Askeri birimler bölgede güvenlik alanını genişleterek arazideki parçaları arama çalışmalarını sürdürürken, patlayan bir cismin parçasının da Dikmen köyü bölgesine düştüğü tespit edildi. Yaşanılan olayla ilgili olarak Dikmen’deki bahçesine parçanın düştüğü evin sahibi Hakan Yüce, yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Yüce, patlamanın gece geç saatlerde meydana geldiğini ifade ederek, “Büyük bir gürültü hissettik. Ev baya sarsıldı. Sonra dışarı çıktık. Neyin düştüğüne baktık sonra o cismifark ettik. Polisi aradık. Polis geldi. Evi boşalttık” dedi. Yüce, olayın 00.30 sıralarında meydana geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53
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