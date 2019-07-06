KKTC’de eski Maliye Bakanı’nın evine hırsız girdi

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkan Serdar Denktaş’ın yazlık evine hırsız girdi.

Eski KKTC Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkan Serdar Denktaş’ın Girne’ye bağlı Sadrazam köyde bulunan yazlık evine hırsız girdi. Soygun haberinin medyaya düşmesinin ardından kendisini hedef alan olumsuz yorumlar üzerine Denktaş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Denktaş, “Bugün yazlık olarak kullandığımız eve hırsız girdiği haberiyle uyandık. Üzüldüm elbette ama cana zarar gelmesin diyerek verilen zararı tamir etmeye başladık. İstemediğim halde haber bir şekilde haber sitelerine yayıldı. Arayarak geçmiş olsun mesajlarını ileten dostlara teşekkür ederim. Ama haber sitelerinin altına saçma salak yorumlar atan, kimisi sahte hesap kimisi gerçek hesap, kişilerin yazdıklarını okudukça kahroldum” dedi.

Yorumları yapanların Kıbrıs Türkü olduğuna inanmadığını belirten Denktaş, “Bu insanlar Kıbrıslı Türk olamaz. Bu insanlar parçası olduğum bu halkı temsil edemez. Hangisine ne kötülüğüm oldu söylesinler. Hangi hırsızlığımı yakalamışlar suç duyurusunda bulunsunlar. Böylesi bir olayda dahi nefret kusmalarına neden olan suçumu söylesinler” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Vicdanım rahat bir şekilde bu ülkenin insanına olan inancımı kıramayacaksınız. Bugün şu veya bu nedenle bu inanılmaz yorumları yapanlar gerçekle buluşacaklar ve o gün utanacaklardır” dedi.