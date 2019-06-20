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KKTC’de ana fiber hat koptu, internet -telefon hizmetleri aksadı

Lefkoşa yol çalışması sırasında Türkiye’den gelen ana internet hattının kopması sonucu genelinde telefon-internet iletişimi felç oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 23:44
KKTC’de ana fiber hat koptu, internet -telefon hizmetleri aksadı

Lefkoşa yol çalışması sırasında Türkiye’den gelen ana internet hattının kopması sonucu genelinde telefon-internet iletişimi felç oldu.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne -Lefkoşayol çalışması sırasında Türkiye’den gelen ana internet hattı yanlışlıkla çalışanlar tarafında kopartılınca ada genelinde telefon -internetiletişimi aksadı. Kesilen ana fiber kablo KKTC genelinde GSM ve internet hatlarının kesilmesine yol açarken Karpaz üzerinden gelen yedek hat üzerinden kısmı olarak bölgelere internet verilmeye çalışılıyor.


Ulaştırma Bakanlığına bağlı Telefon Dairesi kopan ana fiber hattı onarmak için harekete geçerken GSM operatörleri de kısa mesaj ile Müşterilerine mesaj çekerek bilgilendirmeler de bulundu. Ana fiber hattının tamirinin onarılmasının uzun vakit alacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:44
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