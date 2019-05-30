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KKTC’de Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi Temsilciliği açılışı töreni yapıldı

Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde gerçekleştirildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:03
KKTC’de Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi Temsilciliği açılışı töreni yapıldı

Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde gerçekleştirildi. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, “Türkiye’nin Kıbrıs’taki akrabalığı, aile bütünlüğü her zaman devam eder” dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın Kıbrıs Başkanlığı’nı üstleneceği Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği’nin açılışı Girne Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.Açılışa Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu başkanlığında, konsey yönetim kurulu üyeleri ile Akdeniz Gazeteciler Birliği temsilcileri katıldı.Programda konuşma yapan Terzioğlu, “Bugün mutlu bir gün yıllardır arzu ettiğimiz Türk-Amerikan ilişkilerinde liderlik yapan konseyimizin Kıbrıs’ta temsilciliğini fiilen açılmış olması dolayısı ile Serhat beye şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin Kıbrıs’taki akrabalığı, aile bütünlüğü her zaman devam eder”


Türkiye ile Kıbrıs arasındaki ilişkiler için yeni bir döneme girildiğini belirten Terzioğlu, “ Yeni Başbakan Ersin bey, can dostum, daha seçildiği gün verdiği beyanatla bunu göstermiş oldu. O bakımdan Türkiye’nin Kıbrıs’taki akrabalığı aile bütünlüğü her zaman devam eder. Daha da ilerler. Biz de bu yolda ufakta olsa ne mutlu bize diyelim” dedi.


GAÜ Kurucu Rektörü ve Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ise, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliğini hayat geçirmekten mutluluk duyduklarını belirterek,“Türkiye’de, İstanbul’da yapılan toplantıda bir karar alındı. Ben de o karar konusunda biraz teşvik edici oldum. Ve bugün yönetim kurulunun aldığı karar sonrası KKTC’de böyle bir temsilciliğini açma yönüne gittik” dedi.



Temsilcilik her konuda etkili olacak


Temsilciliğin sosyal politik ve kültürel başta olmak üzere her alanda ilişkilere katkı sağlayacağını vurgulayan Akpınar, “Şuanda KKTC’deki yönetim kurulumuz bu yönde oldukça güçlü güzel adımlar atabileceğimizi görüyorum.Ama her şeyden öte Türk - Amerikan İş Geliştirme Konseyi’nin yönetimi ile KKTC’nin yönetim kurulunun artık bundan sonra bütünsel çalışmalarında bugüne kadar Kıbrıs konusunda elde edilmemiş bazı kararların ve girişimlerin konularında etkili olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar Amerikan-Türk Geliştirme Konseyi genel Başkanı Uğur Terzioğlu’na plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:03
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