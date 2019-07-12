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KKTC’de aile dramı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde bir sahilde suya kapılan 5 kişilik aileden 4’ü boğularak can verdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 22:33
KKTC’de aile dramı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde bir sahilde suya kapılan 5 kişilik aileden 4’ü boğularak can verdi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa’ya bağlı Büyükkonuk Kuzey sahil denizinde 5 kişilik aileden 4’ü boğularak can verdi. Aileden geriye kalan 1 çocuk ise durumu ağır şekilde hastaneye kaldırıldı. Bölgeye arama çalışmaları için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki helikopter ulaştı.


Polis tarafından olaya dair yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.30 sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (48), Filiz Katırcı (40), Merve Katırcı (18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamlarını yitirmiştir. Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde bulunan Mert Katırcı’ya (13) ise henüz ulaşılamamış olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


Yerel kaynaklar ise polisin açıklamasından sonra Mert Katırcı’nın da cesedine ulaşıldığını belirterek, hastaneye kaldırılan küçük çocuğu kurtarmaya çalışan başka bir vatandaşın da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede 6 kişi boğulma tehlikesi geçirmişti.



KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dan açıklama


Yaşanan olaydan sonra açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 22:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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