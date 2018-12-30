KKTC'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

KKTC'de 21 düzensiz göçmen yakalandı30 Aralık 2018 Pazar 13:35
GAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
KKTC polisi, şüphe üzerine Gazimağusa Limanı'na gelen bir yük gemisinde bulunan iki tıra operasyon düzenledi.
Operasyonda tırların birinin dorsesinde ülkeye yasa dışı yollarda girmeye çalışan Suriyeli 21 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan kaçak göçmenlerden ikisinin, tedavi amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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