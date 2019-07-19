0553 313 94 23

KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" törenleri

Başkent Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla Boğaz Şehitliği, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı'nda törenler düzenlendi

19 Temmuz 2019 Cuma 22:39
KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" törenleri

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen ilk törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, siyasetçiler, askeri erkan, muharip derneklerden temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, sayı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın şehitlik özel defterini imzalamasının ardından sonra erdi.

Lefkoşa'da bir sonraki tören, Kıbrıs Türk halkının özgülük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrinin bulunduğu Anıttepe'deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, bakanlar, milletvekilleri, muharip dernek temsilcileri ve diğer temsilciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasıyla bitti.

- Son törende kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anıldı

Başkentteki son tören, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anmak amacıyla Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı'nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, 2'nci Cumhurbaşkanı Talat, bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Kaya, muharip dernek temsilcileri, öğrenciler ve diğer temsilciler katıldı.

TMT Anıtı'ndaki tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve Akıncı'nın anıt özel defterini imzalamasıyla son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 22:39
  1. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı
  2. KKTC
  3. Lefkoşa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi Kentler Birliği Malatya’da toplandı
    1. Tarihi Kentler Birliği Malatya’da..
    2. Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere..
    3. CHP-İYİ Parti ittifakında çatlak!..
    4. "İngiliz tanker İran'ın uyarılarını..
    5. İran'ın İngiltere'ye aitbir tankere..
    6. İran tarafından alıkonulan geminin..
    7. KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük..
    8. Ali İhsan Yavuz: Ders çıkarmamız..
    9. Yanan araç orman yangınına neden..
    10. Jandarmadan "İnşallah bana çıkar"..
    11. Trump'tan şaşırtan açıklama: Bu konuda..
    12. Borçlunun yakınına SMS atan avukata..
    13. Gazze sınırında 97 kişi yaralandı
    14. Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    15. Ereğli’de şüpheli ölüm
    16. Alparslan Kuytul kimdir? Furkan vakfı..
    17. Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti
    18. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    19. Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    20. Kayseri’de silah kaçakçılığı operasyonu
    21. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    22. La Casa de Papel dizisi konusu nedir?..
    23. Bulgaristan'da İslam bilimcisi Doç...
    24. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    25. Sivas'ta deniz olduğu ortaya çıktı
    26. Yunanistan'dan küstah çıkış: ABD'den..
    27. Kayseri’de akıl almaz kaza
    28. İngiltere’den açıklama: “Acil olarak..
    29. GÜNCELLEME - Başkentte uyuşturucu..
    30. Kars’ta hırsızlık çetesi çökertildi:..
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı